Удар Росії по Харкову: число поранених зросло до 10, двох людей госпіталізували

Російська атака на Слобідський район Харкова 19 січня була спрямована на «виключно цивільну житлову забудову», заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу», – заявив він.

Синєгубов уточнив, що загинула 69-річна жінка.

Удар пошкодив 30 приватних будинків, один будинок зруйнований. Також місцева влада зафіксувала пошкодження вікон у близько 10 багатоповерхових будинках та семи автомобілів.

«Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів», – додав голова Харківщини.

Російські військові 19 січня вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Раніше було відомо про одну загиблу й п’ятьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



