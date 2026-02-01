Ганжа: через удар дронами по Дніпру загинули чоловік і жінка, зруйнований будинок

У ніч проти 1 лютого російські військові атакували дронами Дніпро, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За даними місцевого чиновника, зафіксоване влучання безпілотника у приватний будинок, у результаті чого загинуло двоє людей – чоловік та жінка. Внаслідок атаки виникла пожежа, зруйнований один будинок, ще два отримали пошкодження. Також понівечено легковий автомобіль.

Також за словами Ганжи, ввечері та вночі армія РФ активізувала обстріли Нікопольщини, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під вогнем опинилися райцентр та Марганецька громада.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарська споруда, кафе, кілька магазинів, а також автомобілі. Обстріл зачепив газогін і лінію електропередач, що створило ризик для мешканців та інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.