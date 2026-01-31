Російські військові атакують Харків дронами, без постраждалих – влада

Російські військові впродовж вечора 31 січня щонайменше двічі атакували дронами Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворожий дрон ударив по гаражному кооперативу у Салтівському районі. Без постраждалих», – написав мер Харкова перед 18:00.

Ще однієї атаки місто зазнало після 20-ї години.

«Харків атакований ворожим дроном. Удар по Салтівці, наразі без постраждалих та руйнувань. Деталі зʼясовуємо», – вказав Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.