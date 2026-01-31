Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Російські військові атакують Харків дронами, без постраждалих – влада

Рятувальники на місці одного з російських ударів по Харкову, фото ілюстративне
Рятувальники на місці одного з російських ударів по Харкову, фото ілюстративне

Російські військові впродовж вечора 31 січня щонайменше двічі атакували дронами Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворожий дрон ударив по гаражному кооперативу у Салтівському районі. Без постраждалих», – написав мер Харкова перед 18:00.

Ще однієї атаки місто зазнало після 20-ї години.

«Харків атакований ворожим дроном. Удар по Салтівці, наразі без постраждалих та руйнувань. Деталі зʼясовуємо», – вказав Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG