Через атаку РФ на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків, один у тяжкому стані – ОВА

Російські військові продовжують удари по районах Дніпропетровської області, є поранені, повідомив увечері 30 січня голова ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог продовжував атакувати Синельникове безпілотниками. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Один із пацієнтів – у важкому стані. Зайнявся приватний будинок. Є пошкодження на території транспортного підприємства», – вказав чиновник.

Удари FPV-дронами та артилерією тривали на Нікопольщині, додав Ганжа. За словами очільника ОВА, російські військові поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах, де «понівечені приватна оселя, господарська споруда, лінія електропередач».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.