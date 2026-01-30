Рідні боржників у РФ заявляють про «продаж людей на війну» проти України

Сибір.Реалії





Родичі 42-річного жителя російського приморського міста Великий Камінь Сергія Бодалєва розповіли проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії про те, як його побили у військовій частині, щоб змусити підписати контракт із Міноборони РФ. Із переломами ребер після побоїв Сергій потрапив до шпиталю. А звідти спецбортом його завезли на фронт. Родичі звернулися до військової прокуратури та Слідчого комітету РФ, але безрезультатно.

Правозахисники, опитані редакцією Сибір.Реалії, підтверджують, що вони зафіксували десятки випадків, коли до військкоматів під різними приводами приводили людей, яких силою примушували до підписання контракту. Добитися потім розірвання такого контракту через суд не вдається.

«Почав задихатися просто на плацу»

До військкомату російського Владивостока Сергія Бодалєва привели, за словами його родичів, судові пристави. Через численні позики в мікрокредитних організаціях він заборгував кілька сотень тисяч.

– Але це ж не привід змушувати його йти на смерть і вбивство інших людей? – обурюється його родич Семен (імена всіх співрозмовників змінені з міркувань безпеки). – Вони прийшли до Сергія додому 22 листопада і сказали, що зараз поведуть його щось там оформлювати, розстрочку чи на кшталт того: «Мовляв, ми тебе змусимо платити». Нам і на думку не спало, що вони його потягнуть до комісаріату.

Перший раз, кажуть родичі, його побили у військкоматі.

– Спочатку злегка побили – чимось важким по голові, покопали. Загострилися його проблеми із суглобами. Наступного дня повезли до частини в Уссурійську. Там його побили так, що зламали ребра. Він не зміг дихати й знепритомнів просто на плацу. Їм довелося викликати швидку, щоб не було трупа, – каже Семен.

За його словами, телефон, картки та всі документи у Сергія відібрали ще у військкоматі, тому зв’язатися з рідними йому вдалося, позичивши мобільний телефон у інших пацієнтів шпиталю, куди його відвезли. Саме тоді родичі дізналися про побиття і про те, що Бодалєва змусили підписати контракт в уссурійській частині.

– Такі ж самі покалічені в тому шпиталі лежали. Вони й бачили, як його привезли військові. У довідці, яку нам вдалося вибити, теж сказано, що з переломами його привезли з військової частини 24776, до якої його приписали заднім числом, – каже Семен. – Медики сказали, що лікуватимуть переломи йому днів двадцять, тому ми збиралися його забрати в середині грудня. Але 12-го числа нам повідомили інші хворі по палаті, що його забрали військові.

У частині №24776, зазначеній у медичних документах, редакції відмовилися коментувати госпіталізацію. У військовій прокуратурі, куди зверталися рідні Сергія, їм досі не відповіли.

– 12 грудня його забирали [зі шпиталю] ті самі військовослужбовці, що притягли у листопаді. Звісно, нічого в нього не загоїлося, переломи так швидко не зростаються. Сергій відмовлявся [йти], але його ніхто не питав – заламали й повели. Медперсонал стояв, дивився – проти військових тут ніхто не виступив, – повідомив інший пацієнт шпиталю №439 в Уссурійську на умовах анонімності.

Пізніше Сергій встиг додзвонитися рідним із чужого номера і повідомити, що його везуть «на СВО» Так у Росії називають війну проти України військовим бортом. Йому так і не повернули ані його телефон, ані документи, ані картки. Із 13 грудня він не виходить на зв’язок із родиною.

– Банківські картки Сергія, які прив'язані до його телефону і вписані в контракт, вони теж відібрали. Тобто всі гроші, які йому перерахують із Міноборони, отримає не він, а ті військові, що забрали його речі, – каже родич Сергія. – Виходить, у них така схема з відбирання грошей у людей: пристави приводять боржника до комісаріату або в частину, б’ють доти, доки він не підпише контракт, а потім вони відбирають усі виплати. По суті, продають людину на війну і, навіть якщо у тебе є рідні, щоб заступитися – ніхто не допоможе, бо всім плювати, якщо скаржаться на військовослужбовців. Отримують мільйони замість нього, а його – у розхід. Борги Сергія не такі вже й величезні були, сотні тисяч [рублів], але ж не мільйони».

Редакції Сибір.Реалії вдалося знайти в судових картотеках кілька кримінальних справ з іменем Бодалєва. Згідно з картками справ Шкотовського районного суду, за останні десять років Сергія обвинувачували в дрібних крадіжках та автовикраденнях, а також він був оштрафований за водіння в нетверезому стані та невиплату боргів мікрофінансовим організаціям. В одному з останніх судових рішень суддя охарактеризував Сергія як безробітного, що має алкогольну залежність.

«Новий рівень садизму»

За словами правозахисників, саме такі люди в Росії найчастіше стають жертвами співробітників ФСВП та військових.

– У них уже схема: пристави обирають боржників із серією судових штрафів та вироків, під виглядом «роботи з боргами» ведуть їх до військкоматів, а там уже військові «обробляють» на контракт. Кейси з тими, кого побили при цьому, у мене в роботі є давно. Вони давлять пальці, б’ють не сильно, але так, щоб людина була дезорієнтована – по голові, наприклад, щоб і слідів не залишалося. Залякують, тримають без води по кілька годин. Але такого випадку – щоб побили до госпіталізації – у мене ще не було, – каже правозахисник із Сибіру, який спеціалізується на допомозі військовослужбовцям, що намагаються розірвати контракт. – Це якийсь новий рівень садизму. І почуття безкарності у військових. Загалом вибити під тортурами підпис під контрактом можна майже у будь-кого – ми бачимо, що вони дійшли до граничного рівня насильства. Прокуратура та Слідчий комітет звично не реагують, коли надходять скарги на військових. Тобто вже ніщо не заважає їм схопити будь-яку людину і насильно відправити на війну – жодна повістка не потрібна.

Родичі солдатів строкової служби регулярно скаржаться на примус до контрактів під тортурами, побиттями або під погрозами застрелити. Рідні також повідомляли про випадки, коли в Міноборони вербували обманом, зокрема, людей із порушеннями інтелектуального розвитку.