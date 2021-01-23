У Дніпрі вшанували пам’ять оборонців Донецького аеропорту, поіменно згадавши загиблих

У Дніпрі, на Алеї пам’яті, вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту в річницю дня, коли звідти відступили останні українські сили.

Захід, ініційований громадськістю, відбувся біля пам’ятного хреста на честь загиблих на Донбасі українських військових.

На нього зібрались учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, небайдужі дніпряни, духовенство.

Учасники заходу засвітили лампадки й поіменно згадали понад сотню загиблих під час оборони аеропорту. За словами військового капелана о. Дмитра Поворотного, 15 із них – уродженці Дніпропетровщини.

«Така, на жаль, сумна статистика оборони Донецького аеропорту… У мене в аеропорті загинув друг, це Сергій Іщенко – воїн 74-го розвідбату. Востаннє я до нього додзвонився 18 січня, дивом додзвонився туди. Побажав здоров’ячка, повертатись живим. Але 20 січня в ДАПі він прийняв свій останній бій», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими. Учасники заходу поклали квіти до хреста.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Останні українські воїни вийшли із території летовища в ніч на 23 січня 2015 року. Але ще кілька днів на цій території тривали окремі бої з метою врятувати поранених, які могли лишатися тим. За стійкість, яка в багатьох викликала подив, оборонців аеропорту назвали «кіборгами».

За останніми наразі офіційними даними, при обороні ДАПу загинули 109 український бійців, були поранені 446, зникли безвісти – 6.

Офіційного дня вшанування захисників Донецького аеропорту немає. Неофіційно вшановуються переважно дві дати – 16 січня і 20 січня.