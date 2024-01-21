У Дніпрі спалахнула пожежа у будинку: загинули жінка і троє дітей – рятувальники

У Дніпрі в ніч проти 21 січня спалахнула пожежа у будинку, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Загоряння у житловому будинку сталося сьогодні (21 січня – ред.) вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості», – повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

Раніше, ввечері 13 січня, спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились. Згодом стало відомо, що причиною займання став навмисний підпал.