Ігрову кімнату у столичному ТРЦ підпалив 7-річний хлопчик – заява поліції

Пожежа у столичному торговельному центру «Космополит», внаслідок якої постраждало троє людей, виникла через умисний підпал, йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці розповіли, що інформація про пожежу у ігровій кімнаті ТРЦ Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

«Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг», – кажуть у поліції Києва.

У відомстві кажуть, що батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для давання показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Увечері 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ «Космополит» у Солом’янському районі, рятувальники проводили евакуацію людей, повідомив мер Києва Вітлаій Кличко.

За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували о 17:36 та о 17:42 ліквідували на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились.