Суд у Дніпрі закрив справу за позовом освітян до мерії через «оптимізацію» навчальних закладів

Суд у Дніпрі закрив справу за позовом профспілки працівників освіти до профільного департаменту мерії про «оптимізацію» навчальних закладів в місті. Відповідне рішення у понеділок ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Клопотання про закриття справи подала сторона відповідача – департамент гуманітарної політики міськради, аргументувавши це тим, що тиждень тому в мерії був скасований наказ №29, який освітяни оскаржували в суді.

Таке рішення не задовольнило позивачів, які збираються подавати на апеляцію. Як повідомив Радіо Свобода представник позивачів, керівник громадської організації «Правозахисна справа» Михайло Яценко, у суді освітяни домагались визнання протиправним і скасування наказу департаменту, а не лише скасування.

«Ми домагались визнати наказ протиправним і скасувати окремі його пункти, ті, що стосуються звільнення людей. А так виходить, що департамент у лютому видав наказ, скорочував людей з роботи відтоді й до сьогодні, а тоді взяв і скасував свій наказ. У нас залишились наслідки, вони вже вчинені – люди позбавлені роботи. Наказу поновити їх на посадах немає. І хтось же має понести відповідальність за підписання цього наказу. Ми будемо подавати апеляційну скаргу й визнавати наказ протиправним», – зазначив Яценко.

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16 серпня у Дніпропетровському окружному адміністративному суді розпочався судовий процес щодо масових скорочень персоналу навчальних закладів за участі представників позивача – профспілки працівників освіти, відповідача – департаменту гуманітарної політики міськради, а також третіх осіб – низки профспілкових та громадських організацій.

За словами представників профспілок, згідно з наказом №29 департаменту гуманітарної політики, у закладах освіти Дніпра були звільнені з роботи працівники 22 професій, як технічних (серед інших – пралі, охоронці, працівники котелень), так і педагогічних. Загалом під скорочення підпали сотні людей.

23 травня біля будівлі Дніпровської мерії відбулась акція протесту вчителів, учнів та їхніх батьків проти «наказу №29» щодо оптимізації в освіті. Освітяни заявляли про масові скорочення технічних та педагогічних працівників, яке передбачав документ. Подібна акція відбулась й у вересні.

У лютому 2018 року департамент гуманітарної політики мерії видав наказ «Про оптимізацію штатних розкладів установ і підприємств, підпорядкованих департаменту», під дію якого підпали дитячі садки, школи, музичні, художні школи, палаци культури і творчості, спортивні школи, навчально-виховні комбінати тощо. За текстом, наказ був затверджений задля «раціонального і ефективного використання бюджетних коштів, а також створення відповідних умов пожежної та техногенної безпеки» і передбачав, зокрема, скорочення технічного персоналу закладів.