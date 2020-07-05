У Дніпрі відновили зіпсоване невідомими графіті з портретом Шухевича

У Дніпрі відновили зіпсоване невідомими графіті з портретом Романа Шухевича. Про це Радіо Свобода повідомив голова громадської організації «Суспільство майбутнього» Кирило Дороленко.

За його словами, графіті відновили патріотично налаштовані дніпряни. Разом з тим, триває пошук тих, хто зіпсував малюнок.

Днями до дня народження Романа Шухевича в Дніпрі, на набережній, активісти створили графіті з портретом Романа Шухевича. За кілька днів невідомі замалювали його синьою фарбою й написом «Ворог України». Творці вирішили відновити малюнок й оголосили про грошову винагороду за інформацію, яка дасть можливість знайти тих, хто зіпсував портрет.

2018 року в Дніпрі активісти також створили графіті з написом «Дивізія Галичина». Один з мешканців мікрорайону замалював напис. Коли активісти «С14» прийшли його відновити, тоді виникла конфліктна ситуація зі штовханиною. Пізніше графіті замалювали зображеннями героїв радянських мультфільмів.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання «законів про декомунізацію» змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті з’явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери так і залишилась пропозицією.