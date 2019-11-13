Баскетбол: «Дніпро» вириває перемогу в «Київ-Баскет» у Кубку Європи FIBA

У Дніпрі завершився матч четвертого туру групового раунду Кубку Європи FIBA. В українському «дербі» «Дніпро» переміг «Київ-Баскет» – 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Найрезультативнішим гравцями стали Максим Закурдаєв серед «дніпрян» (13 очок) і Кейсі Шепард у киян (17 очок).

Це перша перемога «Дніпра» в груповому раунді Кубку Європи FIBA. До цього підопічні Дениса Журавльова тричі поступалися суперникам – «Київ-Баскету» (95:88), «Цмокі-Мінську» (108:101) і «Левськи» (85:78).

А ось «Київ-Баскет» вдруге поспіль втрачає очки. Минулого тижня підопічні Айнарса Багатскіса виявилися слабкішими, ніж «Цмокі-Мінськ» (74:99).

У турнірній таблиці поки що без змін. Попри поразку киян, вони залишаються на другій сходинці, маючи в своєму активі шість очок. На п’яти наступає болгарський клуб «Левськи», який сьогодні виграв у лідера групи – «Цмокі-Мінськ» (75:64).

Наступні матчі українські клуби проведуть 20 листопада: «Київ-Баскет» зіграє проти «Левськи», а «Дніпро» зустрінеться зі «Цмокі-Мінськ».