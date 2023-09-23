У Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури – влада

Уночі 23 сили ППО збили над Дніпропетровщиною 12 безпілотників типу «Шахед», повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури Дніпра. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені», – повідомив чиновник.

За цими ж даними, російські військові продовжують атаки в Нікопольському районі – прилеглому (через річку Дніпро) до окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.

«На Марганець агресор скинув боєприпас із безпілотника. По Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії. Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й пʼять господарських споруд та газогін», – інформує Сергій Лисак.

Уночі 23 вересня російські військові атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (місто Приморсько-Ахтарськ у Росії), повідомили Повітряні сили ЗСУ.