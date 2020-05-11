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12 травня 2020, Київ 00:17
Новини | Коронавірус

Послаблення карантину: в Дніпрі відкрилася частина непродуктових крамниць, літні кафе та зелені зони

Станом на 11 травня в Дніпропетровській області COVID-19 діагностували у 731 людини, 6 людей померли

Після послаблення карантину в Дніпрі відкрилася частина непродуктових крамниць, літні майданчики кафе та ресторанів. Для користування закладами потрібно дотримуватися соціальної дистанції та використовувати засоби індивідуального захисту.

Окрім того, з 11 травня в місті знову відкриті для відвідування зелені зони. Відвідувачів багато навіть ввечері. Більшість людей у парках перебувають без масок.

Також з 11 травня у Дніпрі відновили роботу всіх маршрутів трамваїв та тролейбусів й запустили більшість маршрутів громадського транспорту. Проїзд тепер платний, але щоб користуватися транспортом, як і раніше, потрібний спецквиток, виданий у мерії, маска й рукавички.

Метрополітен поки не працює, про терміни відновлення його роботи поки не повідомляється.

Станом на 11 травня в Дніпропетровській області COVID-19 діагностували у 731 людини, 6 людей померли.

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