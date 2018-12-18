У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через «оптимізацію» навчальних закладів

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через наказ департаменту гуманітарної політики мерії «Про оптимізацію штатних розкладів установ і підприємств, підпорядкованих департаменту». Інформацію про це Радіо Свобода 18 грудня підтвердили у прокуратурі Дніпропетровської області у відповіді на інформаційний запит.

За даними прокуратури, «досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого самоправства і перевищення службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради своїх службових повноважень при виданні наказу... здійснюється слідчим відділенням Шевченківського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області».

Як поінформували в прокуратурі, нагляд за додержанням законів у ході слідства забезпечує група прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2.

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26 листопада Дніпропетровський окружний адміністративний суд закрив справу за позовом профспілки працівників освіти до профільного департаменту мерії про «оптимізацію» навчальних закладів у місті, аргументуючи це тим, що незадовго до того наказ №29 був скасований. Однак освітяни висловили незгоду, бо вважають, що скасування самого наказу не поверне робочі місця звільненим з роботи технічним і педагогічним працівникам.

16 серпня у Дніпропетровському окружному адміністративному суді розпочався судовий процес щодо масових скорочень персоналу навчальних закладів за участі представників позивача – профспілки працівників освіти, відповідача – департаменту гуманітарної політики міськради, а також третіх осіб – низки профспілкових та громадських організацій.

За даними профспілок, згідно з наказом №29, у закладах освіти Дніпра були звільнені з роботи працівники 22 професій, як технічних (серед інших – пралі, охоронці, працівники котелень), так і педагогічних. Загалом під скорочення, за інформацією профспілок, підпали 2 тисячі людей.

23 травня біля Дніпровської мерії відбулась акція протесту вчителів, учнів та батьків проти «наказу №29» щодо оптимізації в освіті. Подібна акція відбулась й у вересні.

У лютому 2018 року департамент гуманітарної політики мерії видав наказ «Про оптимізацію штатних розкладів установ і підприємств, підпорядкованих департаменту», під дію якого підпали дитячі садки, школи, музичні, художні школи, палаци культури і творчості, спортивні школи, навчально-виховні комбінати тощо. За текстом, наказ був затверджений задля «раціонального і ефективного використання бюджетних коштів».