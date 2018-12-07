У Дніпрі невідомі в масках блокували будівлю, де мала засідати Рада адвокатів

У Дніпрі 7 грудня близько трьох десятків невідомих в масках блокували вхід у будівлю, де мала розпочатися конференція Ради адвокатів Дніпропетровської області. У цій будівлі, також розташований офіс партії «Укроп», офіси редакції газети, телеканалу, громадських організацій, державні установи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією свідків, невідомі увірвались в залу засідання на третьому поверсі будівлі, застосували, за попередніми даними, сльозогінний газ та димові шашки, били вікна. Окрім того, сталась бійка між двома групами. Деякі із учасників заворушень були одягнені в камуфляж.

На місце події виїхали співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Надійшло повідомлення, що стався вилив невідомої небезпечної речовини. За викликом було направлено рятувальників. Громадяни, що знаходились в будівлі, від евакуації відмовились. Здійснено провітрювання приміщення, відкрито вхідні двері та вікна, велося чергування на місці події», – повідомили Радіо Свобода в обласному управлінні ДСНС.​

У залі будівлі якраз мала розпочатись конференція адвокатів Дніпропетровської області, на якій планували піднімати питання про обрання нового керівництва. Рада адвокатів області пов’язує інцидент саме з цим заходом.

За інформацією Ради адвокатів Дніпропетровської області, невідомі мали на меті зірвати їхню конференцію. На своїй сторінці у Фейсбуці члени ради виклали відео інциденту.​

Частина адвокатів заявляє, що проведення конференції було незаконним, адже на зібранні не було кворуму, а про місце проведення було змінене вранці в п’ятницю 7 грудня.

Опісля інциденту будівлю обстежили рятувальники та поліція, вибухонебезпечних предметів не виявили. Поліція підтвердила кореспонденту Радіо Свобода, що інцидент пов'язаний зі зборами Ради адвокатів Дніпропетровської області.