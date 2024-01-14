У Дніпрі вшановують пам’ять загиблих від ракетного удару 14 січня 2023 року

У Дніпрі вшановують пам’ять загиблих від російського ракетного удару, який 14 січня 2023 року забрав життя 46 людей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до руїн висотки люди несуть квіти, іграшки, портрети загиблих. Запалили лампадки.

Мешканка будинку Олена Гайворонська торік 14 січня була в себе вдома, у трикімнатній квартирі. Розказує: коли розпочалася повітряна тривога, вся її родина – донька, онука та чоловік – сховалися в коридорі. Лише вона продовжувала телефонну розмову в спальні. У квартирі вмить повилітали вікна, всі рідні лишилися неушкодженими, але жінка отримала кілька порізів.

«Все посипалося, я вискочила в коридор. Чоловік назустріч: «Лено, нема сусіднього під’їзду!» Дим, усе падає. Вікна повибивало, меблі пошкодило, телевізор валявся на підлозі, ялинка, штори. Каструлі навіть з антресолей повипадали. Пощастило, що у нас добре були заклеєні вікна скотчем, з обох боків. Почали швидко збиратися, і нас евакуювали. Повернулися ми лише в травні. Коли комісія визнала, що наш підʼїзд неаварійний, є мікротріщини, але жити можна. Отримали компенсації за побиті двері. Вікна і лоджію нам зробили безоплатно. Робили повністю ремонт, викинули дуже багато речей – пропахло димом, усе було в дрібних уламках скла», – згадує вона.

У двох зруйнованих під’їздах, каже Олена, у неї були друзі та знайомі. «Була жінка у віці, Алла Тимофіївна, приятелька, пережила смерть чоловіка, бойова бабуся така – її не стало за мить. Дуже шкода. А моєї подруги донька та онук, на другому поверсі, – дивом вціліли. Вона мила посуд на кухні, а Захарчик переходив з кімнати в кімнату. Вціліли, досі дістають з них уламки скла. І пережили дуже сильне нервове потрясіння», – розказує жінка.

14 січня виповнюються роковини з дня ракетного удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Тоді на Набережній Перемоги, 118 загинули 46 людей, зокрема шестеро дітей, десятки були поранені. Російська ракета влучила у висотку у вихідний, коли чимало мешканців були вдома.