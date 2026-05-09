Росія атакувала дронами два райони Дніпропетровщини: є загибла та поранена – влада

Армія РФ атакувала дронами два райони Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА)

«Ворог атакував два райони області безпілотниками. Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Поранень зазнала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про удар надійшло після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.