За розгін Євромайдану в Дніпрі засуджені 7 людей, четверо досі в розшуку

За розгін у січні 2014 року Євромайдану в Дніпрі засуджені 7 людей – один організатор побиття і виконавці-«тітушки», а троє організаторів та суддя, який обвинувачується в неправомірних рішеннях щодо майданівців, все ще перебувають у розшуку. Про це 26 січня Радіо Свобода у відповідь на інформаційний запит повідомила заступниця начальника відділу процесуального керівництва обласної прокуратури Олена Заворотна.

За її словами, загалом за фактом розгону мітингу 26 січня 2014 року під ОДА до суду спрямували 8 справ щодо 13 людей, 5 із них уже розглянуті в судах. Засуджені отримали переважно адміністративні покарання і тільки один – умовний термін.

Окрім того, як зазначила представниця прокуратури, на розгляді в судах перебуває ще три справи щодо причетних до розгону Євромайдану: в суді Запоріжжя слухають справу проти судді, який ухвалював неправомірні рішення про арешти майданівців, у суді Кривого Рогу – проти інспектора ДАІ, який складав протоколи на «автомайданівців», у суді Дніпра – проти тодішніх заступників керівників ОДА та облради, які обвинувачуються в організації розгону Майдану.

«Справа щодо колишніх посадовців – триває стадія судового розгляду. В суді вивчаються матеріали кримінального провадження. До нього додано ще два епізоди злочинної діяльності – службові злочини. Тому такий тривалий розгляд. Також дуже низька явка свідків. Наступне судове засідання призначене на 29 січня», – сказала Олена Заворотна.

У січні 2021 року райсуд у Дніпрі визнав невинуватими двох високопосадовців поліції, яким інкримінували керування «тітушками». Прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення і має подати її до 5 лютого, сказала Олена Заворотна.

26 січня, 7 років тому, тодішня обласна влада намагалася придушити мітинг учасників Революції гідності під Дніпропетровською ОДА, постраждало понад 20 людей, зокрема журналісти.

Два десятки людей – як учасники Євромайдану, так і випадкові перехожі – були заарештовані за надуманими звинуваченнями в організації масових заворушень. Пізніше ці звинувачення зняли.