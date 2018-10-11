У Дніпрі розгляд справи щодо ватажків «ЛНР» перенесли на 29 жовтня

Розгляд справи щодо ватажків незаконного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева у справі про збиття літака Іл-76 з 49 українськими військовими 14 червня 2014 року на Луганщині відбудеться у Дніпрі 29 жовтня. Засідання, заплановане на 13 вересня в Красногвардійському районному суді Дніпра, не відбулось.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат родин загиблих Віталій Погосян, на засіданні оголосять цивільні позови потерпілих родин до підсудних, а також до Кабміну та Держказначейства України як розпорядника коштів. В цивільних позовах постраждалих родин мова йтиме про компенсацію моральних збитків – по 500 тисяч гривень.

«Після того, як відбулись зміни в складі суду, – в одного судді закінчились повноваження, замість нього був призначений інший суддя – ми продовжуємо слухати справу», – зазначив Віталій Погосян.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

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У судах Дніпропетровщини наразі слухається дві справи, пов’язані з трагедією.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім затягувався і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У квітні 2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76 генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його визнали винним у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків, і присудили сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.

У січні 2018 року апеляційний суд Дніпропетровської області призначив повторну експертизу в цій справі, вона й досі триває.