У Дніпрі послаблюють карантин і частково відновлюють роботу громадського транспорту

З 12 травня в Дніпрі частково відновлять роботу громадського транспорту в звичному режимі. Про це повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами представника міськради, увесь електротранспорт і 39 автобусних маршрутів відновить свою роботу за схемами, які були до карантину. Водночас, за його словами, деякі маршрути все ще курсуватимуть за схемами, заповадженими на час карантину.

Щоб скористуватися транспортом, з 12 травня, як і раніше, буде потрібний спецквиток, посвідчення особи та наявнісь маски та рукавичок. Проїзд знову стає платним.

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«З 12 травня відновлюється плата за проїзд, відповідно до встановленого тарифу», – зазначив Маковцев.

За інформацією з мерії, запуск транпорту пов’язаний зі скасуванням частини обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою.

З 26 березня користуватися громадським транспортом у Дніпрі можна лише працівникам «критичної інфраструктури» за спецквитками, які видаються в мерії. Працює лише невелика частина маршрутів, на кожній машрутці напис – «спецперевезення», проїзд безкоштовний.