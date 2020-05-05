Прем’єр: у нас з-понад 2 100 апаратів ШВЛ зайняті 138

В Україні з-понад 2 100 апаратів штучної вентиляції легень зайняті 138, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «Українському радіо».

Він нагадав, що напередодні уряд дозволив знову проводити планові медичні операції.

«Ми відчули, що медична система України встигла підготуватися до епідемії. У нас сьогодні з-понад 2 100 апаратів штучної вентиляції легень зайняті 138, підготовлено 33 тисячі ліжко-місць в лікарнях, які готові прийняти хворих на коронавірус, при цьому зайнятих є менш ніж 2 000», – сказав Шмигаль.

Станом на ранок 5 травня в Україні підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 316 людей. Ще 1 875 пацієнтів одужали.