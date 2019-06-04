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04 Червень 2019, Київ 18:23
Новини | Суспільство

Понад 20 градусів: температура води в Дніпрі у Києві сприяє купанню

Рибачка та лелека на острові Великий, що на Дніпрі між столичною Оболонню та Вишгородом

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Погодні умови і температура води в Дніпрі у Києві сприяють купальному сезону, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 травня середньодобова температура води у Дніпрі досягла 20,5 градусів за Цельсієм Середня багаторічна дата переходу температури води через +20 – 5 червня», – йдеться в повідомленні.

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За даними метеорологів, найбільш рання дата переходу температури води через +20 спостерігалась 10 травня 2013 року, а найпізніша – 1 липня, у 1978 і 2004 роках.

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