У Дніпрі відкрили «юрту незламності» як пункт обігріву й осередок казахської культури

У Дніпрі, в сквері Прибережному на житловому масиві Перемога, відкрили «юрту незламності», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. По цьому району в січні 2023 року армія РФ завдала ракетного удару, загинули 46 людей.

За задумом організаторів, юрта діятиме не тільки як пункт обігріву і заряджання гаджетів, а й як осередок казахської культури.

Зараз у юрті можна випити гарячого чаю з печивом, підзарядити телефон, відпочити. На чільному місці в закладі – прапори України та Казахстану, а також портрет Шевченка й предмети побуту казахів – національні костюми, посуд, зброя. На відкритті також пролунали гімни обох країн.

На відкриття юрти прийшли сотні людей, зокрема боєць ЗСУ Алан – громадянин України, етнічний казах, який воює за Україну.

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«Ця юрта – це відчуття того, що ми єдині, що ми разом, це підтримка всього цивілізованого світу. Ми боремося за цивілізаційні цінності. Загалом юрта – це традиційна оселя казахів. Як би російська пропаганда не намагалася нав’язати думку, що це «якесь середньовіччя», ні, це – оптимальне рішення для степу. Насправді у казахів дуже багата культура і дуже багато спільного між українською та казахською культурами», – сказав він Радіо Свобода.

За інформацією з ОВА, зараз на Дніпропетровщині діє понад 200 «пунктів незламності».

«Ворог продовжує намагатися знищити критичну інфраструктуру України, і такі юрти необхідні, щоб підзарядити пристрої у випадку надзвичайних ситуацій. А ще – це знайомство з казахським побутом. А ще, я впевнений, що це потужний меседж, що Україна й Казахстан разом проти тієї нечисті, яка намагається знищити Україну», – сказав перший заступник голови ОВА Володимир Орлов.

Перша «юрта незламності» була відкрита в деокупованому місті Буча на Київщині. За задумом казахської сторони, в Україні діяти вісім таких юрт.