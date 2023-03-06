Голова Дніпропетровської ОВА закликав місцевих повернути зброю, видану на початку вторгнення

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрацій Сергій Лисак закликав цивільних у області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси протягом 10 днів.

За його словами, цю вимогу він озвучив на традиційній нараді з правоохоронцями.

«Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила «на руках». Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», – заявив Лисак.

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Він додав, що виконання озвучених на нараді вимог «контролюватиме особисто».

На початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року цивільні отримували вогнепальну зброю. Зокрема, протягом першої доби у Києві роздали 18 тисяч автоматів «всім добровольцям, усім тим, хто хоче захищати нашу столицю зі зброєю в руках».