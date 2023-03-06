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Голова Дніпропетровської ОВА закликав місцевих повернути зброю, видану на початку вторгнення

«Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо», заявив він

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрацій Сергій Лисак закликав цивільних у області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси протягом 10 днів.

За його словами, цю вимогу він озвучив на традиційній нараді з правоохоронцями.

«Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила «на руках». Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», – заявив Лисак.

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Він додав, що виконання озвучених на нараді вимог «контролюватиме особисто».

На початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року цивільні отримували вогнепальну зброю. Зокрема, протягом першої доби у Києві роздали 18 тисяч автоматів «всім добровольцям, усім тим, хто хоче захищати нашу столицю зі зброєю в руках».

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