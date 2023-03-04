Двоє пенсіонерів загинули в Нікопольському районі внаслідок обстрілу з боку військ РФ

Російські військові 4 березня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Від ранку ворог уже кілька разів вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії та РСЗВ. У Червоногригорівській громаді загинули дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін. У Нікополі понівечено готель», – повідомив чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють Нікополь і Нікопольський район Дніпропетровської області з боку окупованих територій Запорізької області, зокрема, з району Енергодара, де розташовується Запорізька АЕС. Близькість розташування дозволяє робити це просто зі ствольної артилерії.