Російські військові вночі обстріляли Нікополь – ОВА

Російські військові в ніч на 19 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив у хід артилерію. Пошкодив одноповерховий і чотири багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство і лінію електропередачі», – написав Лисак у телеграмі вранці 19 лютого.

За його словами, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.