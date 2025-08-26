ОВА: Дніпропетровщина протягом дня зазнала понад 40 російських атак, постраждала людина

Дніпропетровщина протягом дня зазнала понад 40 російських атак, постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Синельниківському районі у Маломихайлівській громаді через удар КАБами постраждала 65-річна жінка – їй надали медичну допомогу. Також пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником – зайнялася приватна оселя.





Лисак повідомив, що на Нікопольщині сили РФ артилерією та дронами атакували районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади – пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди та авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



