ОВА: Дніпропетровщина протягом дня зазнала понад 40 російських атак, постраждала людина

Атаки зазнали Синельниківській та Нікопольський райони
Дніпропетровщина протягом дня зазнала понад 40 російських атак, постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Синельниківському районі у Маломихайлівській громаді через удар КАБами постраждала 65-річна жінка – їй надали медичну допомогу. Також пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником – зайнялася приватна оселя.



Лисак повідомив, що на Нікопольщині сили РФ артилерією та дронами атакували районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади – пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди та авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


