Війська РФ атакували інфраструктуру Сумщини: є поранені, виникли перебої з електропостачанням і зв’язком – ОВА

Російські війська вранці атакував цивільну інфраструктуру Шосткинської громади, є поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років – їх госпіталізували.

Внаслідок ударів частина Шосткинщини залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком, додав Григоров.

Днями, як повідомляла місцева влада, через російську атаку були знеструмлені населені пункти Сумського району: без світла залишилася частина Білопільської і Ворожбянської громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



