Війська РФ знову атакували Дніпропетровщину, є поранена і руйнування – ОВА

Російські війська атакували три райони Нікопольський, Дніпровський та Криворізький, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, Нікопольський район обстріляли з реактивных систем «Град» та важкої артилерії – у Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека.

Резніченко повідомив, що у Червоногригорівській громаді війська РФ поцілили по житловому масиву – у селі Кам’янське поранена 50-річна жінка, один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені.

По Криворізькому та Дніпровському районах противник завдав ракетних ударів, додав він.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

29 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.