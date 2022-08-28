У Нікополі через російський обстріл загинула жінка, четверо людей поранені – ОВА

Російські війська обстріляли десять громад у трьох районах Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 28 травня.

Йдеться про Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони.

«У Нікополі загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранені – це троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – заявив він.

За його даними, російські військові стріляли по населених пунктах з «Градів», «Ураганів», «Смерчів» та важкої артилерії.

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«Нікополь і Зеленодольськ атакували кілька разів. Пошкоджені будинки, лінії електропередач, газогони. Масштаби руйнувань уточнюються», – додав Резніченко.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що армія Російської Федерації протягом шести годин випустила 200 снарядів по Оріхову.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.