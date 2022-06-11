Російські війська обстріляли Дніпропетровщину, є двоє поранених – Резніченко

Російські війська обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, двоє людей отримали поранення. Про це вранці 11 червня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ніч без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах – Зеленодольській та Широківській. Бив населені пункти і з артилерії, і з «Ураганів». Двоє людей поранені. Вони – у лікарні. Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка – без світла та газу», – написав у телеграмі Резніченко.

10 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що російські війська з реактивних систем залпового вогню «Градів» обстріляли Широківську та Зеленодольську громади і постраждалих не було.

3 червня голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».