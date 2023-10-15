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Лисак: армія РФ вдень з артилерії обстріляла два райони Дніпропетровщини

Рятувальники розчищають завали ліцею після російського удару в Нікополі, 11 жовтня 2023 року

Російські війська вдень з важкої артилерії обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військово адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, армія РФ поцілила по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

«Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили», – написав він у телеграмі.

Лисак додав, що через російський обстріл були знеструмлені деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району, але мережі вже відновили.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольщину. Раніше цього тижня вони влучили в гімназію в Нікополі, внаслідок чого загинули чотири людини.

Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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