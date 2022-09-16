Дніпропетровщина: через російські атаки загинули 2 людей, троє постраждали – Лукашук

Через російські обстріли Дніпропетровщини загинули двоє цивільних людей, троє постраждали, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.



«Загинуло двоє цивільних, троє – постраждало. Сьогодні Дніпропетровщину атакувало п’ять ворожих ракет. Три збило наше ППО. Це були «Іскандери-К», – написав він у телеграмі.



Микола Лукашук повідомив, що внаслідок російських атак по Криворізькому району люди не постраждали, але є масштабні руйнування. Більше деталей про наслідки обстрілів він не повідомив.



«У Зеленодольській громаді вдень стався вогневий обстріл цивільних об’єктів. 62-річний чоловік перебував у підвалі, а 48-річний – порпався у гаражі. Обоє загинули. Ще один чоловік (йому 54 роки) вийшов на подвір‘я власного дому, коли його застав обстріл. Нині постраждалого ушпиталено в стані середньої важкості. В громаді зруйновано один будинок, господарча споруда та непрацююча водонапірна вежа», – уточнив він.



Голова Дніпропетровської облради додав, що ввечері російські війська з «Градів» та артилерії двічі обстріляли Марганецьку громаду – двоє людей потрапили до лікарні, зруйновано один приватний житловий будинок та газопровід.

16 вересня вдень повітряне командування «Схід» повідомило про роботу сил протиповітряної оборони в Дніпрі. Перед цим голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські військові 16 вересня завдали чергового ракетного удару по місту.

14-15 вересня російські ракети поцілили у гідротехнічні об'єкти в Кривому Розі, сталося часткове підтоплення.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки по цивільних в Україні.