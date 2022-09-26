Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині – ОВА

Українські військові 26 вересня збили російську ракету у Дніпропетровській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету», – написав він у телеграмі, не навівши подробиць.

Генеральний штаб ЗСУ у щоденних зведеннях постійно повідомляє про ризик ракетних ударів по території України з боку російських сил.

У британській розвідці 18 вересня заявили, що Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ.