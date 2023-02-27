На Дніпропетровщині сили ППО знищили два російські БПЛА – влада

На Дніпропетровщині українські військові знищили два російські безпілотники, повідомляє місцева влада.

«Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. Повітряне командування «Схід» знищено 2 ворожі БПЛА», – написав голова ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

Повітряна тривога ввечері в регіоні не оголошувалася.

В ніч на 27 лютого російські війська застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. За попередніми даними, 11 з цих дронів збили українські захисники.

За даними Київської міської військової адміністрації, поблизу столиці України сили ППО збили девʼять дронів.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, звідки Росія запускала «Шахеди» в ніч на 27 лютого

Влада у Хмельницькому і Запоріжжі повідомила про вибухи в цих містах. У Запоріжжі був атакований став обʼєкт цивільної нежитлової інфраструктури, жертв вдалося уникнути. У Хмельницькому внаслідок удару загинули двоє рятувальників, ще три людини поранені.