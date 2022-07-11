На Дніпропетровщині через обстріли армії Росії загинули 30 людей – ДСНС

На Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни в Україні через обстріли армії Росії загинули 30 людей. Про це на брифінгу повідомив начальник Криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олег Січкарук.

За його даними, зокрема через контакт з вибухонебезпечними предметами, загинуло восьмеро людей, серед них – одна дитина.

Серед загиблих був рятувальник, він гасив пожежу, спричинену обстрілом, у Новомосковському районі.

На Криворіжжі, яке наразі найбільше потерпає від обстрілів російських військ, через необережне поводження з боєприпасами загинули чотири людини, ще троє – з травмами.

Піротехніки щодня знищують у районі вибухонебезпечні предмети, які залишаються після обстрілів, зазвичай це касетні елементи. Найбільше їх знайшли в Зеленодольській й Апостолівській громаді.

За чотири місяці війни на Криворіжжі знищили 3,5 тисячі боєприпасів. Багато касет ще лежать – у лісосмугах, у траві, на присадибних ділянках.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.