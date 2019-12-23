На Дніпропетровщині на 45-метровій глибині встановили підводну ялинку

На Дніпропетровщині на дні кар’єра дайвери встановили підводну ялинку. Про це Радіо Свобода в понеділок розповів один з ініціаторів проекту, інструктор з дайвінгу Андрій Воробйов.

За його словами, ялинку встановили на 45-метровій глибині в Новомиколаївському кар’єрі поблизу Дніпра. За даними дайверів, це новорічне деревце наразі є найбільш глибоководним у Європі.

Ялинка святково вбрана і навіть прикрашена електричною гірляндою. Опускали ялинку п’ятеро найдосвідченіших дайверів, сказав Андрій Воробйов.

«Ялинку поставили дуже глибоко – на глибині 45 метрів. Опускались під воду цього дня десятеро дайверів, але ставили ялинку п’ятеро: на таку глибину звичайний дайвер-турист не занурюється. Занурювались професіонали. Ялинка стала ідеально. Відкрили шампанське, символічно пригубили. Один з наших дайверів знається на електроніці та електриці – він подбав про гірлянду, яка світилась, на спеціальних акумуляторах. Однак високий тиск, на жаль, і гірлянда не витримала під водою», – сказав Андрій Воробйов.

Він також розповів, що в Новомиколаївському кар’єрі поблизу Дніпра дайвери вже багато років поспіль формують своєрідний підводний парк, єдиний такий в Україні. Раніше там вони встановили декомунізований бюст Леніна, кілька ретроавто тощо.

Підводну ялинку планують прибрати за кілька тижнів. Це пояснюють турботою про довкілля.

Новомиколаївський кар’єр під Дніпром – колишній гранітний кар’єр, затоплений водою після завершення виробок.