Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: одна людина загинула, троє поранені

Російські війська у ніч на 23 серпня чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, внаслідок чого загинула жінка, ще три людини поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому ударили «Ураганами». У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений», – написав Резніченко у телеграмі.

«Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній», – додав він.

За словами Резніченка, у Марганці пошкоджені шість будинків, газогін і водогін.

«По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.