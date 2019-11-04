Фільм «Додому» увійшов у лонг-лист кінопремії «Золотий глобус»

Український фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» увійшов у лонг-лист кінопремії «Золотий глобус» у категорії «Фільм іноземною мовою».

Загалом до списку увійшли 93 фільми з 65 країн світу.

Номінантів на премію мають оголосити 9 грудня. Церемонія нагородження відбудеться 6 січня 2020 року у Лос-Анджелесі.

На початку жовтня стало відомо, що фільм «Додому» потрапив у лонг-лист американської кінопремії «Оскар». Стрічка потрапила в перелік із 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

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Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він узяв участь у конкурсній програмі «Особливий погляд». В Україні фільм вийде у прокат 7 листопада.

За сюжетом фільму, у кримського татарина Мустафи (його грає Ахтем Сеітаблаєв) у війні на Донбасі гине його старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.