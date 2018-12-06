Рада розгляне припинення дії договору про дружбу з Росією

Верховна Рада України 6 грудня планує розглянути законопроект про припинення дії договору про дружбу, партнерство і співпрацю з Росією.

У порядку денному парламенту вказаний президентський законопроект, який Петро Порошенко днями вніс як невідкладний, і два документи від народних депутатів.

Президентський законопроект передбачає припинення дії договору з 1 квітня 2019 року, зважаючи на збройну агресію Росії проти України. Тобто цей законопроект передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Один із депутатських законопроектів передбачає припинення дії договору з Росією відразу з набуттям чинності закону про це.

Інший депутатський законопроект передбачає припинення дії всіх міжнародних договорів України, укладених із державою-агресором, тобто Росією.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

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Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробив це у вересні.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.