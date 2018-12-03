Порошенко пропонує Раді зупинити дію Договору про дружбу з Росією

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, проект закону, визначений президентом як невідкладний, внесений до парламенту 3 грудня. Текст проекту закону поки що не оприлюднений.

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Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробив це у вересні.

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Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у вересні заявляла, що Україна планує не розірвати договір про дружбу з Росією, а відмовитися від подовження його дії. За словами Геращенко, різниця між цими двома поняттями суттєва, дже розірвання договору про дружбу в односторонньому порядку звільнило б Росію від відповідальності за невиконання його умов. Вона додала, що формальне розірвання договору з ініціативи України могло б бути вигідним Москві.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця, коли російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.