«Треба і дипломатичні відносини з Росією розривати» – Гончаренко

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олексій Гончаренко (БПП) і Юрій Мірошниченко («Опозиційний блок»), та військовий експерт Олександр Білецький.

Президент України Петро Порошенко пропонує припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Проект Закону про припинення дії такого договору Порошенко вніс до Верховної Ради.

Олександр Лащенко: Договір, що був укладений Леонідом Кучмою і Борисом Єльциним, тривала дія майже 20 років. Йдеться не про розірвання цього договору, а перервати дію – просто не буде з боку України його пролонгації.

Пане Білецький, як ви вважаєте, чому так довго барилися з таким рішенням? Чи, можливо, все-таки був сенс не розривати, не відмовлятися від цього договору?

Краще пізно, ніж ніколи. Розриваємо договір – чудово!

​Олександр Білецький: Однозначно, коли починається війна, такі договори мають бути розірвані.

Договір підписаний на десятилітній термін. І одна зі сторін може його розірвати, подавши за півроку письмове повідомлення про розірвання договору іншій стороні.

Офіційно його можна було розірвати у 2017 році або у 2018-у, якщо виходити з дати ратифікації договору.

Москва розуміє, тільки коли їй жорстко дають в зуби

Логічно було би цей договір розірвати з початком бойових дій, з захоплення Криму. Але краще пізно, ніж ніколи. Розриваємо договір – чудово! Договір діє. Саме, згідно договору, видавалися громадяни інших країн, які воювали за Україну, всі ці історії з передачею на запит Російської Федерації.

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Церква у нас діяла до останнього, яка була найбільшою мережею іноземною в Україні, діяла однозначно з підривною метою

У нас війна триває, а (вже давно говоримо) половина обленерго належить росіянам, мобільні оператори практично всі належать Російської Федерації, церква у нас діяла до останнього, яка була найбільшою мережею іноземною в Україні, діяла однозначно з підривною метою. Зараз почалися якісь позитивні дії.

Націоналізація активів мала бути проведена з 2014 року, коли зрозуміли, що у нас захоплений Крим. Тим більше, те, що стосується енергетичної сфери, мобільного зв’язку. Знаємо, що з контрабандою відбувається, що судна заходили і заходять не тільки російські, мається на увазі і візити європейських посадовців чи з інших країн до Криму. Москва розуміє, тільки коли їй жорстко дають в зуби.

Бракує стратегічного бачення і стратегії. Перемога у війні потребує стратегії дуже чіткої. Стратегія – це довготерміновий план перемоги. Якщо мати цей план і згідно нього рухатися, тоді все буде чудово – рано чи пізно переможемо. А якщо рухатися в хаосі, приймати хаотичні рішення в залежності від політичної кон’юнктури, то буде результат такий, як маємо зараз.

– Пане Гончаренко, чому тільки зараз дійшла справа до відмови від договору між Україною та Росією про так звану «дружбу»?

Росія не те, що «ноги витерла», все витерла об цей договір

​Олексій Гончаренко: Він продовжувався один раз на 10 років. У цьому році спливає час для України визначитися щодо наступного 10-річного періоду.

Зрозуміло, що ні про яку «бальшую дружбу», «партньорства» і «сатруднічєство» з Російською Федерацією на сьогодні після того, що вона накоїла, мови немає.

Чому це не робили раніше? Раніше була складна процедура розірвання договору, що могло бути теоретично використано і проти України. А зараз, коли перед нами стоїть просте питання, чи продовжувати, чи ні – звичайно, ні. Виходимо і до побачення!

2014 року могли поставити питання про розірвання договору, але нас би точно звинувачувала би Російська Федерація, що, бачите, вони не хочуть розмовляти. Ми зробили правильно, що тоді не поспішали, використовували цю аргументацію, у тому числі у міжнародних судах. Росія не те, що «ноги витерла», все витерла об цей договір.

Треба і дипломатичні відносини також розривати

Чи цей, чи наступний тиждень (депутати зможуть розглянути законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією – ред.). Це залежить від позиції комітету, коли нам зможуть передати це в залу. Комітет з закордонних справ запланований на завтра. Якщо розглянуть, то у четвер вже зможемо розглядати. Якщо ні, то на наступному сесійному тижні ми це точно зробимо. До кінця цього року обов’язково це зробимо.

Як на мене, треба і дипломатичні відносини з Росією також розривати після того, що відбулося у Керченській протоці, де вже відкрито, без жодного прикриття, без розмов про «колгоспників», які «знайшли» «танки в посадці» і «шахтарів», які «Буки» «знайшли у шахті», вже відкрито росіяни атакували українські Військово-морські сили і захопили українських військових моряків.

– Пане Мірошниченко, ви голосуватимете за пропозицію, зараз внесену президентом Петром Порошенком, щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією чи ні?

Як Крим було анексовано, ця угода припинила свою дію

​Юрій Мірошниченко: Навіть серед членів коаліції є певний подив у тому, що відбувається. Кілька місяців тому було заявлено, що ніяких потреб у розірванні угоди немає, що Україна відправила Росії відповідну ноту – попередила про те, що угода не буде продовжена. Лунали аргументи на користь того, що нам неможливо припиняти дипломатичну діяльність, адже мільйони українських громадян перебувають на території Російської Федерації, у нас багато полонених на території Російської Федерації. Сьогодні бачимо на 180 градусів зворотній документ.

В України дві опції – або пролонгувати, або вийти з угоди

Наша фракція знаходиться в такому стані, що не розуміємо логіки, з нами ніхто не спілкувався. Велика кількість аргументів, що це – частина, можливо, передвиборчої кампанії. Рішення голосувати за цей закон немає. Очікувати, що братимемо участь з закритими очима в тій грі, яка більше нагадує політичний процес – такі рішення ухвалюються не в сліпу.

В України дві опції – або пролонгувати, або вийти з угоди. І саме про це говорили президент, міністр закордонних справ, що спрямували ноту до Російської Федерації і ніяких додаткових рішень для України не вимагається, щоб припинити дію угоди. Члени Комітету в закордонних справ казали: щоб ми ухвалили рішення, дайте цю ноту – вона є чи її немає?

Я вважаю, що він (договір про «дружбу» – ред.) не діє і де-факто і вже де-юре. Говорити про дружбу і завдавати шкоди нашому флоту, та й, власне, з того моменту, як Крим було анексовано, ця угода припинила свою дію.

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