Бойовики на Донбасі здійснили 6 обстрілів з початку доби, поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 вересня російські гібридні сили здійснили шість обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення», – ідеться в повідомленні.

Пораненого оперативно доправили до лікувального закладу, стан здоров’я є задовільним, твердять у штабі.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 30 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.