Біля Зайцева бойовики атакували українські позиції, є поранений – ОТУ «Північ»

Підтримувані Росією бойовики 30 вересня із підствольного гранатомета здійснили обстріл позицій українських військових поблизу населеного пункту Зайцеве (передмістя Горлівки, Донецька область). Про це повідомило у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Унаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку», – ідеться в повідомленні.

Зранку в середу штаб ООС повідомив, що впродовж минулої доби, 29 вересня, на Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських військових пострілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.