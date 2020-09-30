Штаб ООС: минулої доби на всіх ділянках лінії зіткнення дотримувався режим тиші

Упродовж минулої доби, 29 вересня, на Донбасі на всіх ділянках відповідальності українських військових пострілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби по всій лінії зіткнення також зберігається тиша, зазначили у штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.