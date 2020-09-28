Минулої доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 27 вересня, Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. По це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що внаслідок обстрілів втрат та поранень у лавах ОС немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.