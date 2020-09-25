Штаб ООС: напередодні на Донбасі бойовики 1 раз порушили перемир’я, від початку поточної доби – жодного

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої один раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України – поблизу Кам’янки.

«Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога», – йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватиил ЗСУ в обстрілах напередодні околиць окупованого Донецька, бойовики угруповання «ЛНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.