Минулої доби на Донбасі зафіксовано два випадки порушення режиму тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 25 вересня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обидва випадки зафіксовано під Авдіївкою.

«На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що внаслідок обстрілів втрат у лавах ЗСУ немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.