На Донбасі 26 вересня зазнали поранень троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 26 вересня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень. За повідомленням штабу операції Об’єднаних сил, це сталося поблизу населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту

Як ідеться в ранковому зведенні, російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню. За цими даними, зі станкового автоматичного гранатомета бойовики стріляли неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького, а поблизу Авдіївки у нічний час зафіксовані поодинокі постріли зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає», – вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 26 вересня не інформують.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.