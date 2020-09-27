Упродовж дня бойовики 4 рази відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж денних годин 27 вересня чотири рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Південне, окупованого бойовиками. Сепаратисти з гуруповання «ЛНР» на своїх не звітують про ситуацію на лінії зіткнення протягом дня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.